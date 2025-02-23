Зеленский рассчитывает на Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в гарантиях безопасности рассчитывает, в том числе, на Турцию с учетом ее возможного военного контингента, о чем проинформировал европейских партнеров.

«Если будем говорить о гарантиях безопасности, я сказал своим партнерам: как по мне, должны рассчитывать на Турцию, на турецкого президента. Почему? Потому что очень важно, кто будет готов дать реальные цифры контингента - реальные люди, военные суда», - сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Он добавил: «Со всем уважением ко всем... надо будет подумать об определенных логистических шагах, чтобы понять, кто будет сидеть за столом переговоров».