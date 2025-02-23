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США ждут Зеленского на переговорах

20:41 1229

Президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, и США надеются, что он сделает это, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Зеленский должен сесть за стол [переговоров], поскольку экономическое сотрудничество [с США] важно для будущего его страны. И мы надеемся, что он сделает это очень скоро», - сказал Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Президент [США Дональд Трамп] хочет мира. Для этого необходимо встретиться лицом к лицу с Россией, с Владимиром Путиным, с выбранными им участниками переговоров и вести обсуждение непростых вещей: гарантий безопасности, границ... НАТО. То же самое должно конструктивно и продуктивно происходить с Украиной», - отметил глава Пентагона.

Хегсет считает «непродуктивными» попытки выяснить, «кто хороший, кто плохой» и «кто же напал» первым.

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