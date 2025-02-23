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После переговоров в Эр-Рияде Путин назначил Дмитриева своим спецпредставителем

21:03 844

Президент РФ Владимир Путин назначил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева специальным представителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Соответствующий указ опубликован 23 февраля. Решение вступило в силу.

На новом посту Дмитриев «продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США», сообщили в РФПИ. Дмитриев сохранит должность руководителя РФПИ.

Кирилл Дмитриев — один из представителей российской делегации, участвовавшей в переговорах с США в Эр-Рияде 18 февраля. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. В ходе переговоров, пишет «Интерфакс», Дмитриев обсудил с американской делегацией восстановление инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США.

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