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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Эрдоган переизбран председателем правящей в Турции партии

21:24 322

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост главы правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Кандидатуру Эрдогана поддержали 1547 из 1607 делегатов.

«Я благодарю всех вас за то, что вновь доверили мне руководство нашей партией. За 23,5 года мы ни разу не разочаровали ни Турцию, ни наш народ и не подведем их и впредь. Мы не остановимся и будем действовать без колебаний, служить народу и нашей стране», - заявил он в Анкаре во время выступления на съезде ПСР.

Эрдоган, отмечают турецкие СМИ, был единственным кандидатом на пост главы партии.

В ходе съезда также состоялось голосование по спискам членов руководящих органов ПСР, ее исполкома, центрисполкома и некоторых партийных советов и комиссий.

Выступая на съезде, турецкий лидер заявил, что страна находится «на пороге великой трансформации и впечатляющего экономического прорыва», передает Anadolu. «Развитие в нашем регионе будет способствовать этому процессу», - добавил глава турецкого государства.

Эрдоган отметил, что правительство страны разработало всеобъемлющую программу реформ в целях претворения в жизнь концепции «Столетие Турции». Глава государства выразил уверенность, что реализация программы «повысит потенциал роста и производительность страны».

Президент Эрдоган вновь указал на твердую решимость Турции продолжать борьбу с терроризмом, включая террористические организации РКК и FETÖ.

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