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Спецпосланник Трампа: американский бизнес может вернуться в Россию

21:29 477

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что в случае прекращения войны РФ против Украины американские компании могут вернуться на российский рынок.

«У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес», — сказал Уиткофф в эфире телеканала CBS.

21 февраля осведомленные источники газеты Financial Times сообщили, что несколько американских компаний выразили предварительную заинтересованность в возобновлении своей деятельности на российском рынке. В тот же день президент Владимир Путин заявил, что российский рынок должен быть готов к возвращению зарубежных компаний. При этом, по словам президента, отечественные производители должны иметь преференции.

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