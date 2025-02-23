Зеленский о выборах: это давление на Украину

По словам Зеленского, вопрос проведения выборов — это формат давления на Украину, поскольку остается непонятным, как они должны проходить в зоне боевых действий или, например, на оккупированных Россией территориях, как их провести безопасно и легитимно.

Только сегодня (23 февраля) российские военные запустили по Украине 267 «шахедов». В таких условиях вопрос выборов оказывается под вопросом, заявил украинский президент. «Вопрос выборов поднимала РФ. Сегодня он также начал звучать в США. Но этого (давления на Украину - ред.) не было. Это такая волна, я считаю, что она серьезная и входит в опасные шаги», - отметил президент.

Зеленский также раскритиковал заявления США о том, что Россия хочет завершения войны, напомнив, что россияне продолжают массированные атаки. «Американцы говорят, что видят, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов запускает человек, который хочет войны?» - подчеркнул он. (Российские войска в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины 267 беспилотниками Shahed и БПЛА различных типов - ред.).

«Как люди будут голосовать на войне? Как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это возможно. Кроме того, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй и так далее. Но что важно — безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Как нормально голосовать?» — сказал Зеленский.

«Каково будет голосование в Сумской области? Просто таков вопрос. Как будет проходить голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском? Там людей вывозят. Как это будет происходить? Что будут делать люди за границей? Как приготовить инфраструктуру? Где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество их приедет? Просто в Сумской, Харьковской области, в Краматорске, в Покровске хотят наблюдатели?» — сказал Зеленский.

«Нет, я серьезно. Или мы должны решить, что вот такой километраж от боевых действий там это не проходит. То есть там живут люди, пусть не голосуют, у нас такой мир […] Это ведь неправильно. Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что делать с временно оккупированными территориями? Что там будут делать люди, как они будут голосовать? Ок, мы не можем пока забрать наши территории, но как они приедут сюда? Во время боевых действий — как они уедут, кто их выпустит?» — продолжил украинский президент.

Зеленский также заявил, что ему доверяют 65% украинцев, а не 4%, как об этом ранее говорил Дональд Трамп. Он добавил, что информация о тотальном недоверии — это «нарративы россиян».

«4% и 65% — это серьезная разница. Я считаю, что это не ошибка, а серьезная дезинформация, которая имеет влияние», — добавил Зеленский.

«Поэтому я и сказал, что это дезинформационная атака. Я не сказал, что это президент Трамп. Я просто сказал, что у него есть те или иные источники. И я считаю, что нужно обратить внимание на приоритет. Таким приоритетом я считаю прямой диалог со мной», — сказал президент Украины.

«То есть все это — 4%, 500 млрд, «диктатор», выборы и т.д. — все это опасные шаги по ослаблению Украины, общественному мнению в Украине и общественному мнению у стран (наших партнеров) и людей. Потому что наши партнеры смотрят, как социум, поддерживает он Украину или нет. Если социология показывает, что европейцы, американцы поддерживают Украину, то лидеры поддерживают Украину. Если лидеры начинают говорить теми или иными словами, некорректными, по моему мнению, цифрами, то это оказывает влияние на общественное мнение. Потому я и реагирую. Я реагирую не просто на слова президента США, я реагирую на этот сигнал, идущий от Америки. Я считал его опасным», — объяснил Зеленский.