Стамбульское соглашение может стать ориентиром для мира между Украиной и Россией

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Стамбульское соглашение, которое было согласовано в марте 2022 года, может стать «ориентиром» для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Уиткофф не уточнил условия такого потенциального соглашения, но подчеркнул, что в любом мирном соглашении «каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические».

«Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижения консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат», - заявил Уиткофф.

По его словам, если бы Россия напала на одну из стран НАТО, то президент Трамп «выполнял бы обязательства США, согласно статье 5, защищать союзников».

«Мы подошли очень близко к тому, чтобы что-то подписать», - сказал спецпредставитель лидера США, добавив, что «Стамбульское протокольное соглашение» может стать «ориентиром» для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.