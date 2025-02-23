Курскую область обменяют на территории Украины

Украина намерена обменять контролируемую часть Курской области на захваченные Россией украинские территории в рамках будущих переговоров.

Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье.

Зеленский отметил, что Украину интересуют свои территории, а не российские: контроль над Курской областью даст Киеву возможность обменять эту часть российской территории на украинские земли, находящиеся в настоящее время под контролем России.

Зеленский не сомневается, что когда на переговорах дело дойдет до вопросов территориальной целостности, операция ВСУ в Курской области поможет Украине.