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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Состояние Папы критическое

22:55 653

Состояние Папы Римского Франциска, переносящего двустороннюю пневмонию, остается критическим, хотя он в сознании.

Как говорится в заявлении службы печати Святого престола, у 88-летнего понтифика наблюдается начало почечной недостаточности.

«Состояние Папы Римского остается критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса [как накануне]. Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Продолжается высокопоточная кислородная терапия через носовые трубки», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Франциск в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.

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