Киев сообщил о «конструктивном разговоре» с командой Трампа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о «конструктивном разговоре» с американской стороной по соглашению о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов Украины.

Об этом он написал в Telegram, сообщает «Европейская правда».

По словам Ермака, в переговорах участвовали министр экономики Юлия Свириденко, а также вице-премьер Ольга Стефанишина. США представляли министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США – наши партнеры, и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку – вы с нами все три года вторжения россиян», – отметил Ермак.