Эрдоган — Макрону: Турция готова организовать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением по коммуникациям администрации президента, в ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.

Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Россией и Украиной и обеспечения справедливого и прочного мира, президент Эрдоган сказал, что как страна, которая смогла несколько раз усадить враждующие стороны за стол переговоров, она может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя.

По его словам, важно начать переговорный процесс, который не исключает страны, вовлеченные в конфликт.