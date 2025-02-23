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Эрдоган — Макрону: Турция готова организовать переговоры по Украине

23 февраля 2025, 23:48 921

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением по коммуникациям администрации президента, в ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.

Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Россией и Украиной и обеспечения справедливого и прочного мира, президент Эрдоган сказал, что как страна, которая смогла несколько раз усадить враждующие стороны за стол переговоров, она может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя.

По его словам, важно начать переговорный процесс, который не исключает страны, вовлеченные в конфликт.

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