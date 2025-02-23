Зеленский: Европе нужно смотреть на Турцию

Сегодня в Европе крупнейшими армиями являются украинская и турецкая, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 февраля в Киеве.

«Я не знаю, в какой момент, в каком формате, в какой роли, но (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантеров безопасности для нас. Я говорил об этом с Эрдоганом. Я считаю, что Европе нужно смотреть на Турцию. Потому что есть две армии в Европе - украинская и турецкая. Это две крупнейшие армии», - заявил президент Украины.