Зеленский: Европе нужно смотреть на Турцию
Сегодня в Европе крупнейшими армиями являются украинская и турецкая, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 февраля в Киеве.
«Я не знаю, в какой момент, в каком формате, в какой роли, но (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантеров безопасности для нас. Я говорил об этом с Эрдоганом. Я считаю, что Европе нужно смотреть на Турцию. Потому что есть две армии в Европе - украинская и турецкая. Это две крупнейшие армии», - заявил президент Украины.
По словам президента, он проинформировал европейских партнеров о том, что в вопросе предоставления гарантий безопасности Украина рассчитывает, в том числе, и на Турцию, с учетом ее возможного военного контингента: «Если будем говорить о гарантиях безопасности, я сказал своим партнерам: по-моему, должны рассчитывать на Турцию, на турецкого президента. Почему? Потому что очень важно – кто будет готов дать реальные цифры контингента: реальных людей, военных судов».
18 февраля Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Зеленский отметил принципиальную позицию Эрдогана по суверенитету и территориальной целостности Украины и что очень ценит поддержку и отношения с Турцией.