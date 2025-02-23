Нетаньяху готов возобновить бои в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова возобновить боевые действия в секторе Газа «в любой момент», и пообещал достичь поставленных в ходе боевых действий целей «путем переговоров или другими способами».

«Мы готовы возобновить интенсивные боевые действия в любой момент, наши оперативные планы готовы», – сказал Нетаньяху на церемонии награждения боевых офицеров, на следующий день после того, как Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных, которое должно было состояться в рамках соглашения о перемирии.

«В Газе мы уничтожили большую часть организованных сил ХАМАС, но пусть не будет сомнений – мы полностью выполним задачи войны, будь то путем переговоров или другими способами», – добавил он.

В воскресенье ХАМАС обвинил Израиль в том, что он поставил под угрозу перемирие в Газе после того, как правительство приостановило освобождение палестинских заключенных. Однако Нетаньяху заявил, что освобождение заключенных будет отложено до тех пор, пока ХАМАС не прекратит свои «унизительные церемонии» при освобождении израильских заложников.