В Беларуси заверили: никому не угрожаем

Беларусь не представляет угрозы для Украины или своих западных соседей, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

«Не только Украине, вообще никому не угрожаем. Но он [президент Зеленский] начал пугать наших соседей — Польшу, страны Балтии, — что в Беларусь войдет российский контингент очередной и создастся какой-то ударный кулак. Ну зачем?» — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы не строим полигоны в 15 км от границы. Да, у нас есть полигоны, которые остались от Советского Союза. Но мы не расширяем инфраструктуру, мы не увеличиваем там количество войск», — добавил он.

Госсекретарь белорусского Совбеза подчеркнул, что абсолютно исключает вероятность обострения со стороны Беларуси.