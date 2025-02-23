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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

В Праге и Брюсселе митинги в поддержку Украины

01:45 406

В Чехии и Бельгии прошли демонстрации по случаю третьей годовщины войны в Украине.

«Радио Свобода» передает, что несколько тысяч человек вышли на Староместскую площадь в Праге на митинг под названием «Вместе за Украину». Участники и организаторы митинга призвали «показать миру, что мы стоим за Украину и будем стоять за ней столько, сколько потребуется».

Перед собравшимися выступили чешский президент Петр Павел, посол Украины в Чехии Василий Зварич, а также чешские правозащитники и художники.

«Кроме того, что Украина заслуживает славы, желаю ей скорейшего мира – достойного, справедливого мира. Для того, чтобы Украина имела будущее, которое она может выбирать или в пределах Европы, или в пределах НАТО, но она должна выбирать его сама, а Россия не должна иметь возможности определять ее будущее», - заявил президент Чехии.

Чешский президент также предостерег от манипуляций о том, что Украина каким-то образом спровоцировала Россию: «Из того, что произошло, думаю, вполне понятно, кто агрессор, кто нарушил международное право и кто жертва, на стороне которой мы должны были бы стоять. Хотя бы потому, что международное право оберегает так же и нас. А если позволим его компрометацию, если вознаградим агрессора, то рано или поздно это коснется и нас».

Кроме того, демонстрация в поддержку Украины состоялась и в Брюсселе. Несколько тысяч человек пришли в центр города по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину. Демонстранты исполнили гимн Украины, скандировали «Россия должна заплатить», «Слава Украине», «Мир для Европы, победа для Украины».

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