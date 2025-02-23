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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Украина держится… несмотря на «проблемы с яйцами» у Запада

наше послесловие
Леонид Швец, автор haqqin.az
01:41 732

Третью годовщину большой войны Украина встречает в очень тяжелом положении. Не из-за ситуации на фронте: она непроста, но точно намного лучше, чем в феврале 2022 года. Главный вызов – потеря стратегического союзника. Соединенные Штаты в лучшем случае ушли в позицию посредника между сторонами для скорейшего прекращения войны, а в риторике опасно сблизились с Россией, порой просто обвиняя Украину в том, что она стала зачем-то оказывать сопротивление агрессору и тем самым создала ненужные проблемы Западу.

У украинцев есть основания считать себя преданными. После трех лет героического сопротивления России получить новое нападение, пусть и риторическое, но с реальной угрозой со стороны американской администрации Дональда Трампа прекратить всякую поддержку, - это серьезный удар и очередной труднейший вызов для политического руководства, будто ему предыдущих было мало.

Очевидно, что для Белого дома приоритетом является не качество будущего мирного соглашения, а его скорейшее достижение: ведь Трамп обещал!

Особую горечь вызывает то, что нынешний Белый дом пытается выставить украинскому народу огромный счет за уже оказанную помощь. Это при том, что Россия в лице Украины, как все это время на все лады голосила российская пропаганда, воевала именно с Америкой, не признавая субъектности не только Украины, но и европейских партнеров США. Но сейчас Вашингтон и Москва друг друга дружески похлопывают по плечу и гладят по спине, а нападки и оскорбления несутся в адрес Киева, наряду с непрекращающимся градом ракет и ударных дронов.

В этой ситуации было важно, как с грубым натиском справится президент Зеленский, не сорвется ли в эмоциональную перепалку или, наоборот, не замкнется ли, стараясь лишний раз не отсвечивать и не раздражать американское руководство, но вызывая тем самым пересуды о происходящем и рост неуверенности и тревожности в обществе, и так находящемся под постоянным стрессом тяжелейшей войны.

Владимир Зеленский выбрал рискованную, но, кажется, единственно эффективную форму реагирования. К третьей годовщине войны и так готовилась большая пресс-конференция. Президент Украины использовал ее, чтобы максимально прояснить свою позицию относительно всех спорных вопросов о мирных переговорах и отдельных соглашениях с Соединенными Штатами, не только не уходил от вопросов об острых отношениях с Дональдом Трампом, но, похоже, специально старался их детально проговорить и тем самым как бы разрядить.

Зеленский понимает, что в этих аховых обстоятельствах у него есть один незаменимый ресурс – поддержка народа, с которым он проходит самые трагические моменты истории Украины

Когда из Вашингтона несется поток разноречивой информации, часть которой явно инспирирована из России, важно отделить зерна от плевел и при этом – высший пилотаж – постараться удержаться в партнерских отношениях с Трампом и его людьми. Зеленский делал на этом акцент на протяжении всей пресс-конференции.

Очевидно, что для Белого дома приоритетом является не качество будущего мирного соглашения, а его скорейшее достижение: ведь Трамп обещал! И если ради этой цели нужно ущемить интересы Украины – тем хуже для нее. Ведь Путина продавить, как кажется американскому президенту, не скрывающему своего восхищения кремлевским диктатором, куда сложнее. Зеленский понимает, что в этих аховых обстоятельствах у него есть один незаменимый ресурс – поддержка народа, с которым он проходит самые трагические моменты истории Украины. И это, конечно, вовсе не пресловутые четыре процента: после так любимых Путиным и полюбившихся Трампу разговоров о нелегитимности Зеленского и необходимости его замены уровень поддержки украинского президента поднялся процентов на десять: он сам назвал на пресс-конференции 65%.

Успокоить людей, внушить им уверенность, что политическое руководство не примет решений, ущемляющих интересы страны, — это была главная задача, и с ней Зеленский справился наилучшим образом. Он сам излучал спокойствие, был в отличной форме, в меру и по делу шутил.

Украинцы в связи с резким ростом цен на яйца в США шутят, что могли бы поделиться яйцами с американцами. Это, на самом деле, не очень веселая шутка

Украинцы могли вздохнуть с некоторым облегчением: все под контролем, а что не под контролем, на то мы не можем повлиять, но обязательно постараемся сами и с помощью европейских партнеров, которые сами ошарашены американской политикой. Главное, не терять единства перед лицом смертельной опасности, которая никуда не делась и с которой никто, кроме самих украинцев или за них, не справится.

Украинцы в связи с резким ростом цен на яйца в США шутят, что могли бы поделиться яйцами с американцами. Это, на самом деле, не очень веселая шутка, с учетом всего контекста, но и времена нынче такие, совсем не веселые. Три года Украина держится с большим достоинством, несмотря на «проблемы с яйцами» у партнеров. Никто не верил, что это возможно. Никто не знает, сколько это еще будет возможно. Но что невозможно представить – чтобы Украина сдалась.

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