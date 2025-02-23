Украина держится… несмотря на «проблемы с яйцами» у Запада

Третью годовщину большой войны Украина встречает в очень тяжелом положении. Не из-за ситуации на фронте: она непроста, но точно намного лучше, чем в феврале 2022 года. Главный вызов – потеря стратегического союзника. Соединенные Штаты в лучшем случае ушли в позицию посредника между сторонами для скорейшего прекращения войны, а в риторике опасно сблизились с Россией, порой просто обвиняя Украину в том, что она стала зачем-то оказывать сопротивление агрессору и тем самым создала ненужные проблемы Западу. У украинцев есть основания считать себя преданными. После трех лет героического сопротивления России получить новое нападение, пусть и риторическое, но с реальной угрозой со стороны американской администрации Дональда Трампа прекратить всякую поддержку, - это серьезный удар и очередной труднейший вызов для политического руководства, будто ему предыдущих было мало.

Особую горечь вызывает то, что нынешний Белый дом пытается выставить украинскому народу огромный счет за уже оказанную помощь. Это при том, что Россия в лице Украины, как все это время на все лады голосила российская пропаганда, воевала именно с Америкой, не признавая субъектности не только Украины, но и европейских партнеров США. Но сейчас Вашингтон и Москва друг друга дружески похлопывают по плечу и гладят по спине, а нападки и оскорбления несутся в адрес Киева, наряду с непрекращающимся градом ракет и ударных дронов. В этой ситуации было важно, как с грубым натиском справится президент Зеленский, не сорвется ли в эмоциональную перепалку или, наоборот, не замкнется ли, стараясь лишний раз не отсвечивать и не раздражать американское руководство, но вызывая тем самым пересуды о происходящем и рост неуверенности и тревожности в обществе, и так находящемся под постоянным стрессом тяжелейшей войны. Владимир Зеленский выбрал рискованную, но, кажется, единственно эффективную форму реагирования. К третьей годовщине войны и так готовилась большая пресс-конференция. Президент Украины использовал ее, чтобы максимально прояснить свою позицию относительно всех спорных вопросов о мирных переговорах и отдельных соглашениях с Соединенными Штатами, не только не уходил от вопросов об острых отношениях с Дональдом Трампом, но, похоже, специально старался их детально проговорить и тем самым как бы разрядить.

Когда из Вашингтона несется поток разноречивой информации, часть которой явно инспирирована из России, важно отделить зерна от плевел и при этом – высший пилотаж – постараться удержаться в партнерских отношениях с Трампом и его людьми. Зеленский делал на этом акцент на протяжении всей пресс-конференции. Очевидно, что для Белого дома приоритетом является не качество будущего мирного соглашения, а его скорейшее достижение: ведь Трамп обещал! И если ради этой цели нужно ущемить интересы Украины – тем хуже для нее. Ведь Путина продавить, как кажется американскому президенту, не скрывающему своего восхищения кремлевским диктатором, куда сложнее. Зеленский понимает, что в этих аховых обстоятельствах у него есть один незаменимый ресурс – поддержка народа, с которым он проходит самые трагические моменты истории Украины. И это, конечно, вовсе не пресловутые четыре процента: после так любимых Путиным и полюбившихся Трампу разговоров о нелегитимности Зеленского и необходимости его замены уровень поддержки украинского президента поднялся процентов на десять: он сам назвал на пресс-конференции 65%. Успокоить людей, внушить им уверенность, что политическое руководство не примет решений, ущемляющих интересы страны, — это была главная задача, и с ней Зеленский справился наилучшим образом. Он сам излучал спокойствие, был в отличной форме, в меру и по делу шутил.