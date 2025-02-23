Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az: «Настоящий геополитический бой России и Запада еще впереди»

«Своими скандальными заявлениями Дональд Трамп демонстрирует миру и, прежде всего, американцам, что способен сделать все, что ему заблагорассудиться, - сказал в беседе с haqqin.azэкс-президент Латвии Валдис Затлерс. - Сознание президента США натянуто как струна, а его экстравагантные инициативы выскакивают, как пружина из-под обшивки старого дивана...» По мнению экс-президента Латвии, намерения Трампа больше напоминают политическое шоу, нежели серьезную, долгосрочную программу. «Надо выждать немного времени, чтобы миновала острая фаза приступа эпатажа, после чего стало бы понятнее, куда, собственно, движется мир. А пока никто не знает, чем все это закончится, - считает он. - К примеру, кому-то телефонный разговор президента США с Путиным и обвинения в адрес Владимира Зеленского могут показаться победой Кремля, создать иллюзию, что российский президент вышел из международной изоляции. В реальности же единственным достижением Путина является то, что Америка начала с ним говорить. Но ведь никто не знает, сложатся ли переговоры Трампа и Путина удачно для президента России.

Хочу напомнить, что при Бараке Обаме уже предпринималась попытка «перезагрузить» американо-российские отношения, которая, как известна, ни к чему не привела. Безусловно, сегодняшняя международная атмосфера накалена значительно больше, чем во времена Обамы. Тем не менее, я уверен: поводов для паники после российско-американских переговоров в Эр-Риаде нет», По мнению латвийского политического деятеля, в столице Саудовской Аравии имела место «разведка сторон». «Лидерам США и РФ была необходима эта встреча, чтобы определить планы противника, - считает Затлерс. – Скорее, это была разведка боем, попытка выведать чужие намерения, нежели предметный диалог о прекращении войны в Украине. Давайте посмотрим, что конкретно было решено на встрече в Эр-Риаде. Возобновление работы посольств и создание некоей группы для обсуждения, дальнейших шагов Вашингтона и Москвы. То есть, были сделаны первые структурные шаги для налаживания каналов связи, не более того. Если же Путин потребует от США закрепить за ним оккупированные украинские территории, наложить вето на дислокацию в Украине европейских миротворцев, закрыть Киеву двери в НАТО или признать нелегитимность президента Зеленского, то Россия вообще ничего не получит. Это как в пушкинской сказке о золотой рыбке, когда требуешь слишком многого, а в итоге оказываешься у разбитого корыта». Эксперт отмечает, что все происходящее является лишь прелюдией к основным событиям, поскольку настоящий геополитический бой еще впереди.

«Решение сторон не приглашать Киев на переговоры в Эр-Рияде считаю объективным, поскольку темой встречи были исключительно американо-российские отношения, пребывающие в состоянии глубокого кризиса, - говорит Валдис Затлерс. - Так что, ни у Киева, ни у Евросоюза нет объективных поводов обижаться. Следует понять, что геополитическая игра становится настолько сложной, что любая ошибка может повредить конечному результату. В то же время ясно, что никакие гарантии на бумаге не обеспечат безопасность и суверенитет Украины. Все мы являемся свидетелями того, как не сработали ни Будапештский меморандум, ни Минские соглашения по Украине. Хочу напомнить, что после подписанного в Минске соглашения еще неделю шли кровопролитные бои за украинский поселок Дебальцево. Так что, от будущих агрессий. мироутверждающие тексты на бумаги с подписями и печатями Украину не спасут. Должна быть реальная гарантия НАТО. Именно поэтому Украина хочет получить членство в Североатлантическом альянсе, которое никак не повредит интересам России». Эксперт считает, что окончание войны в Украине станет возможным, когда появится вариант, при котором Кремль сможет сохранить лицо перед своим народом. «Напомню: перед тем, как в 1989 году СССР принял решение вывести войска из Афганистана, советские дипломаты два года вели переговоры с американцами, а последние шесть месяцев - с лидерами афганских моджахедов, - отметил Затлерс. - То есть, Кремлю надо было сохранить лицо. Дескать, Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, а достойно выполнил свой «интернациональный долг», после чего вернул войска на родину. Это – самый важный вопрос. У Путина такого варианта нет, поскольку он, как заведенный, будет говорить о своем праве на аннексию четырех суверенных областей Украины.

За три года войны граждане Российской Федерации уже привыкли к тому, что речь идет об «исконно российских землях», которые пришла освободить непобедимая армия России. Эту сказку придумали в Кремле, и большинство россияне в нее свято верит. Подсказать Путину, как закончить войну, сохранив президентское кресло, должен Дональд Трамп. Ибо Кремль ни от чего не откажется и ничего не вернет. Скорее уж, Путин потеряет Курскую область, нежели вернет хоть что-то Украине. Так было и с Калининградом, и с Курильскими островами». По мнению Затлерса, учитывая продолжающееся наступление российской армии, абсолютно нереально, что война в Украине может закончиться за несколько дней или даже месяцев. «Пока Трампу неизвестно, какими именно рычагами давления на президента России он располагает, - говорит экс-президент Латвии. - Запад задействовал только 30 процентов потенциала санкций. То есть, 70 процентов остаются в резерве, что крайне плохо для России. Однако будут ли они своевременно приняты — вопрос другой. Также немало времени потребуется для снижения мировых цен на нефть. Как минимум, полгода уйдет на переговоры с ведущими нефтяными странами об увеличении добычи углеводородов, от чего не должны пострадать США и их союзники. Три-четыре месяца потребуется, чтобы Россия поняла, что цены останутся стабильно низкими, и еще три-четыре месяца, чтобы договориться с Россией о перемирии. Таким образом прекращения огня в Украине в лучшем случае может наступить через год». Затлерс отметил умение Кремля скрывать реальную ситуацию в России, свои ресурсы и возможности продолжать войну.

«Я помню слова Путина на форуме в Давосе в 2008 году, когда в мире разразился экономический кризис, - говорит эксперт. - У него тогда спросили, как мировое сообщество может помочь Москве справиться с экономическим кризисом, на что Путин ответил: «Россия ни у кого не будет просить помощи!» Думаю, и сейчас, какой бы кризисной ни была в России ситуация, связанная с войной, Москва о помощи не попросит и будет воевать до конца. Безусловно, можно вспомнить, как Запад спасал Россию в постперестроечный ельцинский период, выдавая ей кредиты и отправляя туда куриные окорочка. Но Россия 1993 и 2025 годов – это разные страны». Латвийский эксперт считает иллюзией как политический альянс России и КНР, так и американо-российский союз, направленный против Китая. «На президентских выборах 2018 года Путин заявил, что приоритетное экономическое направление для России — вовсе не европейский рынок, а Восток, - напомнил Затлерс. - Мол нам Европа не нужна. Но тогда же его дипломаты объяснили, что стратегическим направлением для экономики России является именно Европа, которая не может быть равноценным партнером Китая. И только США и Китай могут решать многие проблемы, поскольку экономически обе эти сверхдержавы намного сильнее России. В попытке изменить геополитический курс с Запада на Восток и вести конфронтацию с коллективным Западом экономика России, конечно же, не развалится, но будет менее эффективной. То есть, россияне не будут голодать, они просто станут хуже жить…»