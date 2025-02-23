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Генссамблея ООН соберется из-за Украины

02:10 269

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в понедельник, 24 февраля, будет рассматривать два проекта резолюции к третьей годовщине войны РФ против Украины, сообщают украинские СМИ.

Авторами первого проекта, призывающего Россию «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ», стали 58 государств.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон призвал Киев отозвать инициированный Украиной коллективный проект, осуждающий российскую агрессию, однако получил отказ, поскольку американский вариант восприняли в Киеве как близкий к пророссийской позиции. США предложили свой вариант резолюции, которая не называет РФ «агрессором», а призывает «немедленно прекратить конфликт», не упоминается территориальная целостность Украины.

В воскресенье, 23 февраля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия стала соавтором проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, выдвинутого США, и поддержит его при голосовании.

Сийярто отметил, что 24 февраля «Генеральная Ассамблея ООН обсудит две мирные резолюции»: «Одна из них была представлена американцами, другая - странами ЕС. Венгрия поддерживает мирную резолюцию США, и мы даже являемся ее соавторами. Причина проста: либеральные европейские лидеры, выступающие в поддержку войны, разжигали конфликт в течение трех лет, а миролюбиво настроенный Дональд Трамп, делает огромные шаги к его прекращению». Сийярто отметил, что «благодаря американо-российским переговорам, которые начались в Эр-Рияде, окончание войны в Украине стало ближе, чем когда-либо раньше за последние три года».

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что правительство Грузии также стало соавтором проекта резолюции США в Совбезе ООН.

WSJ сообщает, что проект резолюции, который содержит три пункта, «призывает к быстрому прекращению конфликта» и выражает скорбь в связи с «трагической гибелью людей в российско-украинском конфликте». Газета пишет, что в резолюции США не уточняется, кто начал войну, и не содержится конкретных требований к Кремлю.

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