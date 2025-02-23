Пентагон советует Киеву и Москве

Когда Хегсета спросили, почему некоторые не решаются назвать ответственного за начало войны, он ответил: «Стоять здесь и говорить: «Ты хороший, ты плохой, ты диктатор, ты не диктатор, ты вторгся, ты не вторгся». Это бесполезно. Это непродуктивно».

Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны, заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает NBC News.

По его словам, президент США Дональд Трамп не втягивается в споры между Украиной и Россией без необходимости. Хегсет утверждает, что благодаря этому стороны приблизились к миру так, как никогда прежде.

«И я был посвящен в эти разговоры. Достигнут большой прогресс», - уверяет Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США уже называли Россию «агрессором» и не отрицают, что именно Москва начала войну против Украины: «Мы заявляли это много раз. Это не безумное утверждение - было вторжение в Украину. Это предыдущая администрация сказала - незначительное вторжение, и Путин воспринял это как сигнал слабости и вторгся».

Также министр обороны США заявил, что каждое обсуждение от Трампа «происходит с позиции силы». Он считает, что именно это склонило украинцев и россиян сесть за стол переговоров.