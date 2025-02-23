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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Украина под ударом беспилотников

02:43 575

В ночь на 24 февраля, третью годовщину начала войны РФ против Украины, россияне атакуют украинские области беспилотниками.

Украинские СМИ сообщают, что воздушную тревогу объявили в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее сообщал о работе противовоздушной обороны и падении обломков БПЛА в Деснянском районе.

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00:27 4945
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