Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве
В Киев также прибыли премьеры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес.
February 24, 2025
*** 09:59
Утром 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, сообщают украинские СМИ.
Сегодня в Киеве пройдет встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности Украины.
«В Украине, об Украине, с Украиной», - написал Антониу Кошта в соцсети X.
Он также поделился фото с киевского железнодорожного вокзала вместе с Урсулой фон дер Ляйен.
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила, что «в этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы».
«В 3-ю годовщину вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа», - отметила она.
До этого издание Politico писало, что лидеры некоторых государств и европейские политики планируют посетить Киев 24 февраля для обсуждения гарантий безопасности и чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
February 24, 2025