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Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве

видео; обновлено 10:14
10:14 2180

В Киев также прибыли премьеры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес.

*** 09:59

Утром 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, сообщают украинские СМИ.

Сегодня в Киеве пройдет встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности Украины.

«В Украине, об Украине, с Украиной», - написал Антониу Кошта в соцсети X.

Он также поделился фото с киевского железнодорожного вокзала вместе с Урсулой фон дер Ляйен.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила, что «в этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы».

«В 3-ю годовщину вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа», - отметила она.

До этого издание Politico писало, что лидеры некоторых государств и европейские политики планируют посетить Киев 24 февраля для обсуждения гарантий безопасности и чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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