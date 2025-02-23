Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве

В Киев также прибыли премьеры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес.

*** 09:59

Утром 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, сообщают украинские СМИ.

Сегодня в Киеве пройдет встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности Украины.

«В Украине, об Украине, с Украиной», - написал Антониу Кошта в соцсети X.

Он также поделился фото с киевского железнодорожного вокзала вместе с Урсулой фон дер Ляйен.