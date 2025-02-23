России хочется еще «движухи»

Прекращение огня в Украине «без устранения первопричин конфликта» грозит «последствиями, в том числе для отношений Москвы и Вашингтона», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но... прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями», - сказал Рябков.

По его словам, «нужно заниматься в том числе нерасширением НАТО и обеспечением прав русскоязычного населения в Украине».

Вчера министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны.