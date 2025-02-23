Австралия ввела крупнейший за три года пакет санкций против России

Австралия ввела санкции против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией, сообщает пресс-служба правительства страны.

В сообщении отмечается, что это самый большой санкционный пакет, введенный Австралией с февраля 2022 года.

В правительстве добавили, что новые ограничения коснулись российских государственных служащих, а также лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

Также отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Австралия ввела в целом более 1 400 санкций.

В правительстве Австралии подчеркнули, что страна выделила более 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине защитить себя, в том числе более 1,3 миллиарда долларов на военную поддержку в виде необходимого оборудования на поле боя и обучение украинских военных.