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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Нетаньяху тянется к немцам

10:10 974

Израиль приветствует победу на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и надеется укрепить связи с Берлином при новом федеральном правительстве. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Поздравления [лидеру ХДС] Фридриху Мерцу и ХДС/ХСС с их очевидной победой на выборах сегодня. С нетерпением жду тесной работы с вашим будущим правительством, чтобы еще больше укрепить партнерство между нашими странами», - написал он в X.

В свою очередь, глава израильского МИД Гидеон Саар, присоединившись к этим поздравлениям, назвал Мерца «другом Израиля» и пригласил его посетить еврейское государство с визитом. «Убежден, что, как друг Израиля, вы укрепите и углубите связи между народом Германии и народом Израиля. Мы с нетерпением ждем вашего первого визита в Иерусалим в качестве канцлера», - написал Саар в X.

Досрочные выборы в Бундестаг проходили в Германии 23 февраля. Согласно предварительным прогнозам телеканала ARD, блок ХДС/ХСС побеждает на них, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает «Альтернатива для Германии», которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии нынешнего канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей.

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