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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Швеция передаст Украине ПВО на 113 миллионов

10:12 833

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) стоимостью 1,2 млрд крон (почти 113 млн долларов). Об этом говорится в статье премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, министра энергетики, бизнеса и промышленности Эббы Буш и министра образования Йохана Персона для издания Svenska Dagbladet.

В правительстве Швеции заявили, что передадут украинской стороне системы Robot 70 и Tridon Mk2, так как Украина «остро нуждается в средствах ПВО». Вооружение будет предоставлено Киеву на безвозмездной основе.

«Поддерживая Украину, мы укрепляем собственную безопасность», - отметили шведские чиновники.

В конце января Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине. Тогда власти согласовали 18-й пакет помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд).

Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро.

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