USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
Новость дня
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Алиев встречается с премьером Пакистана

10:43 711

24 февраля состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, далее началась встреча один на один азербайджанского лидера Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом.

У России есть только два союзника – Северная Корея и Иран
У России есть только два союзника – Северная Корея и Иран
11:13 670
А снег идет…
А снег идет…
11:02 1199
Австралия ввела крупнейший за три года пакет санкций против России
Австралия ввела крупнейший за три года пакет санкций против России
10:06 1516
Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве
Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве видео; обновлено 10:14
10:14 2191
Украина под ударом беспилотников
Украина под ударом беспилотников
02:43 3499
Украина держится… несмотря на «проблемы с яйцами» у Запада
Украина держится… несмотря на «проблемы с яйцами» у Запада наше послесловие
01:41 5123
Лавров едет в Анкару из-за Украины
Лавров едет в Анкару из-за Украины наша корреспонденция
23 февраля 2025, 15:30 7861
Первые заявления будущего канцлера Германии
Первые заявления будущего канцлера Германии обновлено 01:17
01:17 18196
Зеленский: «Я не подпишу то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев»
Зеленский: «Я не подпишу то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев»
23 февраля 2025, 19:26 8678
Российские войска стирают села Украины. Репортаж Эйнуллы Фатуллаева с линии фронта
Российские войска стирают села Украины. Репортаж Эйнуллы Фатуллаева с линии фронта видео
23 февраля 2025, 04:26 8941
Странное заявление спецпосланника Трампа
Странное заявление спецпосланника Трампа обновлено 00:27
00:27 9690

ЭТО ВАЖНО

У России есть только два союзника – Северная Корея и Иран
У России есть только два союзника – Северная Корея и Иран
11:13 670
А снег идет…
А снег идет…
11:02 1199
Австралия ввела крупнейший за три года пакет санкций против России
Австралия ввела крупнейший за три года пакет санкций против России
10:06 1516
Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве
Лидеры ЕС, Канады и Испании в Киеве видео; обновлено 10:14
10:14 2191
Украина под ударом беспилотников
Украина под ударом беспилотников
02:43 3499
Украина держится… несмотря на «проблемы с яйцами» у Запада
Украина держится… несмотря на «проблемы с яйцами» у Запада наше послесловие
01:41 5123
Лавров едет в Анкару из-за Украины
Лавров едет в Анкару из-за Украины наша корреспонденция
23 февраля 2025, 15:30 7861
Первые заявления будущего канцлера Германии
Первые заявления будущего канцлера Германии обновлено 01:17
01:17 18196
Зеленский: «Я не подпишу то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев»
Зеленский: «Я не подпишу то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев»
23 февраля 2025, 19:26 8678
Российские войска стирают села Украины. Репортаж Эйнуллы Фатуллаева с линии фронта
Российские войска стирают села Украины. Репортаж Эйнуллы Фатуллаева с линии фронта видео
23 февраля 2025, 04:26 8941
Странное заявление спецпосланника Трампа
Странное заявление спецпосланника Трампа обновлено 00:27
00:27 9690
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться