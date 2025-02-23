Алиев встречается с премьером Пакистана
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24 февраля состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, далее началась встреча один на один азербайджанского лидера Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом.
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