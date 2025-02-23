Трамп хочет быстро закончить войну. А Путин не хочет

Стремительные усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине идут вразрез с переговорной тактикой России и целями президента Владимира Путина. После первой за много лет встречи официальных лиц США и России в Эр-Рияде Кремль уже готовит почву для предстоящих бесконечных переговоров, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что Россия не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

«Москва уже имеет богатый опыт использования военного наступления для улучшения своей позиции на переговорах. Эту стратегию Россия применяла, начиная с Сирии и заканчивая переговорами в Ялте во время Второй мировой войны», - говорится в публикации.

WSJ подчеркивает, что в последние дни политика США решительно меняется в пользу России. Но как пишет издание, воплотить этот сдвиг в соглашения за столом переговоров будет непросто.

«Владимир Путин преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине. Внутри Кремля есть значительные сомнения в том, что Трамп и его люди понимают всю трудность или сложность вопросов, которые необходимо решить», - сказал изданию бывший советник Белого дома по России Томас Грэм.

Старший политолог из американского аналитического центра Rand Сэмюэл Чарап отмечает, что по мере того как положение России на поле боя улучшается, русские только усиливают натиск.

«Я могу только представить, как офицеры генерального штаба пытаются убедить Путина, что сейчас самое время надавить на газ и добиться максимальных территориальных захватов», - рассказал газете Чарап.

При этом авторы пишут, что Россия, скорее всего, будет настаивать на условиях, аналогичных тем, которые они обсуждали в Стамбуле в начале войны. На тех переговорах Россия потребовала, чтобы на украинскую территорию не допускалось иностранное оружие, а вооруженные силы Украины были сокращены до определенного размера.

«Россия также хочет положить конец обмену разведданными между Вашингтоном и Киевом, который остается непризнанным ни одной из сторон и помогает Украине наносить удары по некоторым из наиболее чувствительных российских целей», сказал WSJ человек, осведомленный о позиции России.

В то же время в статье подчеркивается, что пока идут переговоры, у США есть средства давления на Москву, например, ужесточение ограничений на экспорт российской нефти или отправка Киеву еще большей военной помощи. Однако в последнее время Трамп дает понять, что предпочитает вежливый разговор, и помощники сокращают упоминания о санкциях.