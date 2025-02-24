Турция о плане Трампа по Украине

Анкара готова принять переговорный процесс по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Фидан отметил, что Анкара поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

По его словам, Турция «ранее успешно предложила «Стамбульский формат» и зерновую сделку для России и Украины».

«США проявили инициативу для завершения конфликта путем переговоров... Это соответствует и нашей позиции, мы придаем этому большое значение», — подчеркнул дипломат.

Фидан также заявил, что его страна готова организовать на своей территории мирные переговоры по Украине и считает, что мирное урегулирование необходимо проводить с участием обеих сторон конфликта.

«Вскоре после начала войны мы собрали стороны в Стамбуле. Мы продолжили нашу дипломатическую работу по поиску мирного решения. Сегодня мы вступаем в четвертый год войны. Мы видим инициированные США переговоры, которые соотносятся и с нашей позицией и усилиями. В то же время мы считаем, что решение может быть достигнуто путем переговоров с участием обеих сторон. В этом контексте мы готовы оказать всевозможную поддержку, готовы принять мирные переговоры. Мирное урегулирование необходимо срочно», - сказал Фидан.

«Турция рассчитывает на немедленное прекращение войны в Украине», - сказал министр, добавив, что Анкара «желает скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной, так как он негативно влияет на географию Глобального Юга».

Глава МИД Турции назвал «продуктивными» переговоры с российским коллегой и заявил о стремлении углубить сотрудничество.

Также Фидан добавил, что Россия и Турция «поддерживают территориальную целостность Сирии и будут противодействовать сепаратистским настроениям».