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Турция о плане Трампа по Украине

ОБНОВЛЕНО 13:07
13:07 3412

Анкара готова принять переговорный процесс по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Фидан отметил, что Анкара поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

По его словам, Турция «ранее успешно предложила «Стамбульский формат» и зерновую сделку для России и Украины».

«США проявили инициативу для завершения конфликта путем переговоров... Это соответствует и нашей позиции, мы придаем этому большое значение», — подчеркнул дипломат.

Фидан также заявил, что его страна готова организовать на своей территории мирные переговоры по Украине и считает, что мирное урегулирование необходимо проводить с участием обеих сторон конфликта.

«Вскоре после начала войны мы собрали стороны в Стамбуле. Мы продолжили нашу дипломатическую работу по поиску мирного решения. Сегодня мы вступаем в четвертый год войны. Мы видим инициированные США переговоры, которые соотносятся и с нашей позицией и усилиями. В то же время мы считаем, что решение может быть достигнуто путем переговоров с участием обеих сторон. В этом контексте мы готовы оказать всевозможную поддержку, готовы принять мирные переговоры. Мирное урегулирование необходимо срочно», - сказал Фидан.

«Турция рассчитывает на немедленное прекращение войны в Украине», - сказал министр, добавив, что Анкара «желает скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной, так как он негативно влияет на географию Глобального Юга».

Глава МИД Турции назвал «продуктивными» переговоры с российским коллегой и заявил о стремлении углубить сотрудничество.

Также Фидан добавил, что Россия и Турция «поддерживают территориальную целостность Сирии и будут противодействовать сепаратистским настроениям».

*** 11:40

В понедельник, 24 февраля, в Анкаре началась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в ходе визита стороны планировали обсудить международные, региональные и двусторонние вопросы.

«Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», - заявила Захарова.

Также ожидается, что Фидан и Лавров обсудят также переговорный процесс по Украине.

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