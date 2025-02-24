Взрыв в консульстве России

Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами» после взрыва на территории консульства РФ, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники.

Расследование поручено Управлению по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS). В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал, само здание диппредставительства не повреждено. Команда саперов уже завершила обследование территории.

Взрыв прогремел сегодня, 24 февраля. По данным ТАСС, на территорию генконсульства России в Марселе бросили три пол-литровые пластиковые бутылки, две из которых взорвались. Эксперты выясняют, что за жидкость была в бутылках.

Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Франции расследовать инцидент и усилить безопасность российского диппредставительства. «Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», - сообщила Захарова журналистам в понедельник.

Аналогичное требование выдвинул Кремль. В генконсульстве сообщили ТАСС, что полиция пока не сняла оцепление, вход на территорию дипмиссии ограничен.