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США за Россию и против Европы

Взрыв в консульстве России

обновлено 17:07
17:07 4473

Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами» после взрыва на территории консульства РФ, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники.

МИД Франции, комментируя произошедшее, заявил, что осуждает «любые посягательства на безопасность дипломатических представительств».

Расследование поручено Управлению по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS). В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал, само здание диппредставительства не повреждено. Команда саперов уже завершила обследование территории.

Взрыв прогремел сегодня, 24 февраля. По данным ТАСС, на территорию генконсульства России в Марселе бросили три пол-литровые пластиковые бутылки, две из которых взорвались. Эксперты выясняют, что за жидкость была в бутылках.

Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Франции расследовать инцидент и усилить безопасность российского диппредставительства. «Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», - сообщила Захарова журналистам в понедельник.

Аналогичное требование выдвинул Кремль. В генконсульстве сообщили ТАСС, что полиция пока не сняла оцепление, вход на территорию дипмиссии ограничен.

* * * 12:14

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. Пострадавших нет.

* * * 12:04

Взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во французском Марселе, сообщает BFMTV.

«Пожарные Марселя подтвердили, что в 8-м округе Парижа, недалеко от российского консульства, произошёл взрыв», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что взрыв произошёл примерно в 08:00 по местному времени. На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских.

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