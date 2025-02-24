Галустян, Авдолян, Карякин и Ко - все в черном списке Евросоюза
В рамках 16-го пакета санкций Евросоюза против России ограничения внесены против 48 физических лиц, включая российского актера и юмориста Михаила Галустяна, телеведущую Юлию Барановскую, «сенатора» от аннексированного Крыма и шахматиста Сергея Карякина, председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина, гендиректора «Интер РАО» Сергея Дрегваля, владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Среди физических лиц в санкционном списке: сенатор от Астраханской области Андрей Деркач; директор по особым поручениям «Ростеха», муж телеведущей Тины Канделаки Василий Бровко; блогер и медиа-менеджер Кристина Потупчик; акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин; глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак; АНО Дирекция выставки достижений «Россия» и гендиректора выставки Наталью Виртуозову»; гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков; глава ОАК Вадим Бадеха; бизнесмен Альберт Авдолян; олимпийский чемпион Никита Нагорный.
Под санкции, в частности, попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев» для участников войны против Украины. В числе юрлиц в списке также Черноморский банк развития и реконструкции, а также криптовалютная биржа Garantex.
* * * 12:25
Европейский союз одобрил 16-й пакет санкций в отношении России, приуроченный к третьей годовщине войны в Украине, говорится в сообщении ЕС.
Под ограничительные меры попали восемь российских СМИ, 78 судов из «теневого флота», а также 13 банков. Всего под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физлиц.
Отметим, что Евросоюз впервые вводит запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС).
Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров — химикатов, некоторых видов пластмасс и резины, а также на импорт первичного алюминия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт добился исключения для использования российской нефти и нефтепродуктов, ограничения на которые были предусмотрены в 16-м пакете, а также избежал запрета на работу российского «Метровагонмаша», который занимается техобслуживанием метро в Будапеште.