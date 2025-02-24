Мерц – это вам не Меркель

На выборах в Германии никаких неожиданностей с крупными партиями не произошло. Блок ХДС/ХСС уверенно побеждает, набирая немногим меньше 30% (прибавка 4% к прошлым выборам), правопопулистская «Альтернатива для Германии» впервые выходит на уверенное второе место, набрав чуть больше 20% (удвоив результат). СДПГ Шольца терпит унизительное поражение – около 16% (потери почти двукратные). Канцлером станет лидер ХДС Фридрих Мерц. По итогам выборов ХДС/ХСС может получить 208 из 630 мест в Бундестаге, «Альтернатива для Германии» - 151 место. Наиболее вероятная правительственная коалиция – так называемая «большая» с участием СДПГ (121 место), как было при фрау Меркель. Но уже без Шольца, который вообще может уйти из политики. Возможно, для привлечения парламентского большинства придется включить еще и «зеленых» (у них около 14% голосов).

Понятно, что если новое правительство не решит нынешние кризисы, на следующих выборах АдГ и не системные партии завоюют большинство в парламенте. Левая партия набрала 8,6%. Свободная демократическая партия (СвДП) впервые за много лет не преодолела 5-процентный барьер, набрав 4,7%. Не проходит и Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) - 4,9%. Эта партия была создана с нуля в результате раскола левых специально под харизматичную Вагенкнехт, которая известна своими яркими речами в пользу восстановления связей с Россией и отмены санкций. Но харизмы «раскольнице» не хватило. Тот случай, когда организация бьет класс. Как в футболе.

К власти АдГ скорее всего не пустят, и в этом случае следующее правительство будет очень компромиссным и шатким, его могут создать только три партии с очень сильно отличающимися взглядами на все. Получится та же «светофорная коалиция», только с другим лидером. В этом смысле нынешние выборы не решили почти ничего. Ситуация политической раздробленности Германии остается. При этом высокая явка избирателей 83% (прямо почти как в России) также говорит не только о высокой политизированности немцев, но и о поляризации между сторонниками традиционных партий и теми, кто поддерживает АдГ. Все это говорит о сохранении глубокого раскола в обществе. По таким ключевым вопросам, как миграционная политика, состояние экономики, климатическая повестка и т.д. Похоже на ситуацию во Франции и многих других европейских странах: все партии истеблишмента объединяются против правых и левых. Различия в программах партий отчасти теряют на этом фоне значение. Цель системных партий одна: их объединяет интерес остаться у власти.

Кто такой Мерц? Один из самых «проамериканских политиков» в Германии: он в США бывал около сотни раз. Фридрих Мерц - давний член Христианско-демократического союза, долгие годы оппонировавший Ангеле Меркель и ушедший из руководящих органов партии после ее возвышения. В 2007 году он оставил партийную работу и вернулся к юридической деятельности. Наиболее известная его должность в этот период - председатель наблюдательного совета германского филиала американского инвестфонда BlackRock, одного из крупнейших инвестфондов мира, который в том числе имеет обширные интересы и в Украине. В этом плане Мерц похож на Макрона, который также был ранее сотрудником глобальной финансовой структуры - банка Ротшильдов. В Бундестаг Мерц вернулся в 2021 году и был избран председателем ХДС, после того как она проиграла выборы социал-демократам Шольца и лишилась контроля над правительством. Шольц играл очень важную роль в установлении формата всей европейской политики в отношении Украины по принципу «Киеву помогаем, но красные линии, которые бы могли привести к войне с РФ, не переходим». Отсюда и отказ предоставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, и твердое «нет» членству в НАТО, и негативное отношение к отправке войск в Украину, и блокирование инициатив по конфискации замороженных российских активов. Также Шольц и СДПГ в целом выступали против резкого увеличения военных расходов, отмечая, что это можно сделать только за счет роста госдолга либо за счет сокращения социальных расходов (или и того и другого вместе).

Риторика Мерца совсем иная и более близка к таким представителям европейской «партии войны», как Макрон или британские премьеры. Он выступал за отправку Taurus Украине, в целом за увеличение военной помощи и усиление давления на РФ через санкции. В отличие от Шольца, он выступает за увеличение военных расходов. Пусть даже и за счет снижения социальных расходов. С приходом Мерца сможет продвинуться вопрос о конфискации российских активов. Германия может сыграть важнейшую роль в срыве мирных переговоров по Украине, выведя военный конфликт на новый уровень эскалации, поставив ЕС и РФ на грань вооруженного конфликта. Однако реальная политика нового канцлера зависит от формата новой правительственной коалиции. Пока наиболее вероятной считается коалиция с участием СДПГ, которая, скорее всего, не даст радикально развернуть курс по отношению к Украине и к военным расходам. Также политика нового правительства по Украине будет во многом зависеть от позиции США, с которыми Мерц намерен сохранить и улучшить отношения, делая упор на то, что с Трампом он легче найдет общий язык, чем Шольц. И если Трамп продолжит продвигать скорейшее завершение войны, то вряд ли Мерц будем сильно сопротивляться при условии, конечно, если Германия и ЕС в целом не побьют окончательно горшки с США. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и интересы германской промышленности, выразителем интересов которой традиционно считается ХДС/ХСС. Немецкому бизнесу выгодно завершение войны в Украине и возобновление импорта дешевых энергоносителей из РФ.