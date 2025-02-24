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Матлабу Багирову дали 12 лет

12:52 1794

Завершился судебный процесс по уголовному делу Матлаба Багирова, учредителя и владельца информационных изданий SalamNews и İnterAz, обвиняемого в контрабанде, легализации денежных средств в крупном размере, подготовке и распространении религиозно-экстремистских материалов и других преступлениях.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой выступил адвокат обвиняемого, который заявил, что несколько человек, указанных в уголовном деле, не были допрошены: «Х.Кефсиз, Н.Кая и другие лица, упомянутые в настоящем деле, в суде не допрашивались. Наши ходатайства по этому поводу не были удовлетворены. Мой клиент не признает себя виновным по ряду обвинений. Пожалуйста, оправдайте его».

Затем сам Багиров выступил с последним словом, попросив судей вынести оправдательный приговор.  

Суд приговорил Матлаба Багирова к 12 годам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено заниматься журналистской деятельностью сроком на 3 года.

Отметим, что Матлаб Багиров, известный как Гаджи Матлаб, получил религиозное образование за границей и является основателем информационных агентств İnterАz и SalamNews. Он был арестован 30 января 2023 года в рамках уголовного дела, расследуемого Службой Государственной Безопасности. В качестве потерпевшей стороны в деле выступила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Багирову предъявлены обвинения по ряду статей, включая легализацию имущества, полученного преступным путем, фиктивное предпринимательство, хранение религиозных экстремистских материалов, контрабанду и другие. В частности, он обвиняется по статье 162-1.1 Уголовного кодекса (привлечение значительного числа работников к выполнению работ или услуг без вступления в силу трудового договора), статье 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов), статье 193.2.2 (фиктивное предпринимательство с получением особо крупного дохода), статье 193-1.3.2 (легализация крупных сумм, полученных преступным путем), а также по другим статьям.

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