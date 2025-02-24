Переговоры на повышенных тонах в Киеве

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром финансов США Скоттом Бессентом во время переговоров о сделке по редкоземельным металлам произошел разговор на повышенных тонах, пишет Financial Times.

Издание утверждает, что Зеленский был сильно рассержен, когда Бессент потребовал от него немедленного подписания соглашения.

«Он был очень зол», — рассказал один из участников встречи.

По информации издания, причиной конфликта стала позиция Вашингтона, настаивающего на получении 50% прав на редкоземельные металлы и другие важнейшие полезные ископаемые Украины в обмен на оказанную финансовую и военную поддержку. Бессент, как утверждает FT, требовал подписания договора «прямо здесь и сейчас», что вызвало резкую реакцию Зеленского.

«За дверями офиса в Киеве вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — рассказали высокопоставленные украинские чиновники.