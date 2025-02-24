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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

США за Россию и против Европы

12:58 2210

Соединенные Штаты распространили в Генеральной Ассамблее ООН дипломатическую ноту, призвав поддержать ранее предложенный ими проект резолюции по Украине и проголосовать против резолюции, представленной европейскими союзниками и Украиной, сообщает Reuters.

По данным агентства, Вашингтон попросил страны «проголосовать против любой другой резолюции или поправок», которые могут быть вынесены 24 февраля. Соединенные Штаты объяснили свой призыв тем, что предложенный ими проект представляет собой «перспективную резолюцию, сфокусированную на одной простой идее - завершении войны».

Соединенные Штаты также считают, что, приняв этот документ, «страны - участницы ООН смогут придать подлинный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является ключевой целью ООН».

США впервые отказались стать соавтором проекта резолюции ООН, в котором вновь содержится требование к России вывести свои войска из страны и прекратить военные действия.

Предложенный США документ не содержит обвинений в адрес России в развязывании конфликта. В тексте также выражено сожаление по поводу трагической гибели людей в российско-украинском конфликте и содержится призыв к его скорейшему прекращению.

15 членов Совета Безопасности ООН проведут голосование по предложенному США документу 24 февраля, в третью годовщину военных действий России на Украине. Для поддержки необходимо не менее 9 голосов, кроме того, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция не должны вынести проекту вето.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС поддерживает отказ Украины и Владимира Зеленского проводить выборы во время войны. Она также подчеркнула, что в заявлениях президента США Дональда Трампа «очень широко представлены российские нарративы».

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