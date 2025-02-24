Франция и Великобритания хотят отговорить Трампа от переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер решили отговорить президента США Дональда Трампа от двусторонних переговоров с Россией, сообщили The Times дипломатические источники.

По их словам, лидеры двух стран договорились выступить с «единым посланием» по Украине во время личного общения с американским президентом. У Макрона встреча с Трампом назначена на 24 февраля, а у Стармера — на 27-е. В обмен на отказ от переговоров с Москвой Макрон и Стармер пообещают Трампу взять на себя обеспечение будущей безопасности Украины, отметили источники The Times.

До этого The Wall Street Journal писала, что лидеры Франции и Великобритании обсудят с Трампом отправку европейских миротворцев в Украину после прекращения огня. План не предусматривает участия американских войск, но предполагает поддержку США, в частности, в области разведки. При этом европейские миротворцы будут размещены в крупных городах, портах и на объектах важной инфраструктуры, а не на линии соприкосновения.