Лавров: «Россия и Украина были в часе…»

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле весной 2022 года «были, возможно, в часе от мирного соглашения», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «меняет свою позицию чаще, чем зеленые майки». «Простая заморозка конфликта нас не устроит, мы уже пробовали этот вариант», - сказал Лавров.

«Президент США Дональд Трамп признал, что линия на втаскивание Украины в НАТО была ошибкой, и мы это приветствуем. США должны определить спецпредставителя по диалогу с РФ по Украине», - сказал он, добавив, что «Россия и США на этой неделе проведут полноценные консультации по нормализации работы дипломатических представительств».