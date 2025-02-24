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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Лавров: «Россия и Украина были в часе…»

ОБНОВЛЕНО 13:32
13:32 2749

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле весной 2022 года «были, возможно, в часе от мирного соглашения», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «меняет свою позицию чаще, чем зеленые майки». «Простая заморозка конфликта нас не устроит, мы уже пробовали этот вариант», - сказал Лавров.

«Президент США Дональд Трамп признал, что линия на втаскивание Украины в НАТО была ошибкой, и мы это приветствуем. США должны определить спецпредставителя по диалогу с РФ по Украине», - сказал он, добавив, что «Россия и США на этой неделе проведут полноценные консультации по нормализации работы дипломатических представительств».

*** 13:17

Москва «готова вести переговоры» по Украине, но «боевые действия прекратит только при результате, который устроит российскую сторону», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», - сказал он.

Лавров также заявил, что РФ подробно проинформировала Турцию о российско-американских переговорах. По его словам, «встреча в Эр-Рияде дала надежду на нормальный диалог с США, и Москва будет продолжать контакты с Вашингтоном».

«В позициях многих стран стало больше реализма в отношении украинского урегулирования. Теперь о невступлении Украины в НАТО должна быть «железобетонная» договоренность», - отметил глава МИД России.

Он также добавил, что Москва и Анкара договорились о взаимодействии по сирийской тематике и подтвердили интерес к совместной работе по урегулированию в Сирии.

В Анкаре главы МИД Турции и России обсудили и реализацию проекта АЭС «Аккую», а также новые варианты сотрудничества в энергетике.

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