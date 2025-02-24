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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Началась регистрация в весенний математический лагерь для студентов

13:12 464

С 24 по 29 марта 2025 года в Губинском районе по совместной инициативе студенческой волонтерской организации Bir и студенческого клуба математиков Pathtomath будет организован студенческий лагерь MathCamp-2025.

Основная цель лагеря — повысить интерес к высшей математике среди студентов, повысить осведомленность о применении математики в новых технологиях и искусственном интеллекте, а также укрепить математические знания студентов в период весенних каникул.

Для участия в лагере могут подать заявку студенты, обучающиеся на 3-м и 4-м курсах бакалавриата по математическим, физическим и техническим специальностям, а также в магистратуре и докторантуре.

В рамках лагеря пройдут специально подготовленные тренинги для участников по основам высшей математики, применению математики в новых технологиях и искусственном интеллекте, теории чисел и криптографии.

В лагере будут организованы различные спортивные и познавательные соревнования, в ходе которых участники смогут не только учиться, но и развлекаться. По окончании обучения всем участникам будет выдан сертификат. Отобранные кандидаты примут участие в тестовом экзамене для проверки своих базовых знаний по предметам «Математический анализ» и «Алгебра и теория чисел».

Студенты, желающие принять участие в лагере, могут зарегистрироваться по предоставленной ссылке до 8 марта 2025 года: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuS_X-BKJ4O5VD3XJrzdbHqSwh5tZPCC7nG0nfb7-EkEhdOw/viewform?pli=1

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