Аzərlotereya — один из крупнейших налогоплательщиков: 92,4 млн манатов

Государственная налоговая служба в 2024 году опубликовала список из 100 налогоплательщиков (за исключением бюджетных организаций), оплативших наибольшую сумму налогов и давших согласие на разглашение данной информации. Акционерное общество Аzərlotereya, являющееся налогоплательщиком в упрощённой системе, в прошлом году заплатило налоги на сумму 92,4 млн манатов, заняв 14-е место в этом списке, а среди компаний ненефтяного сектора — 6-е место.

Наблюдается значительный ежегодный рост объёма уплачиваемых налогов Аzərlotereya. Помимо налогов и иных платежей в государственный бюджет, компания из собственных средств выделяет значительные ресурсы в рамках корпоративной социальной ответственности на важные проекты в областях спорта, образования, охраны природы и инноваций. Основной целью политики КСО, тесно связанной с миссией, видением и ценностями компании, является расширение проектов в этих направлениях.

В начале 2021 года, согласно указу президента Ильхама Алиева, управление Аzərlotereya было передано турецкой компании Demirören Holdinq. В качестве законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок благодаря успешной деятельности компания продолжает вносить значительный вклад в экономику Азербайджана, реализуя полезные проекты, создавая новые рабочие места и оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков.

В рамках проекта Əmanətə Sədaqət, которому компания уделяет особое внимание для поддержки образования членов семей погибших в бою, оплачиваются обучение и расходы на проживание студентов, являющихся членами таких семей, обучающихся в государственных вузах Турции, а также покрываются расходы на проживание студентов, получающих высшее образование в Азербайджане. В настоящее время проект охватывает 150 случаев поддержки.

Совместно с Фондом возрождения Карабаха в рамках проекта Hər şey Qarabağ üçün компания пожертвовала часть вырученных средств от продажи тиражных лотерейных билетов на восстановление Карабаха. Кроме того, в поддержку разминирования освобождённых от оккупации территорий были приобретены специальные собаки, которые переданы ANAMA.

Бренд Misli компании Аzərlotereya, уделяющий особое внимание развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, повышению интереса к спорту и поддержке приоритетной государственной политики, уже третий сезон подряд является спонсором Азербайджанской Премьер-лиги. Кроме того, компания вносит значительный вклад в развитие спорта, поддерживая мужскую национальную сборную по футболу и волейбол.

Аzərlotereya также оказывает значительную поддержку в области образования, науки и творческой деятельности, стимулируя интерес молодёжи к технологиям. Уже третий год компания является основным партнёром Профессиональной интеллектуальной лиги — площадки для встречи лучших умов страны, а также поддерживает проект Everest — одну из популярных платформ для интеллектуальных развлечений.

Для внедрения и развития инновационных проектов в различных сферах, успешной реализации креативных стартапов и ориентации молодёжи на инновационную деятельность, а также для обеспечения устойчивости подобных проектов, Аzərlotereya совместно с ASAN Инновационным центром провело интеллектуальный хакатон Brain Game, создав условия для появления новых интересных идей.

В дальнейшем Аzərlotereya будет продолжать полезную для государства деятельность, осуществляя свою работу прозрачно, в соответствии с международными стандартами и законодательством. Компания действует на принципах открытости, ежегодно проводит аудит своей финансовой отчётности одной из компаний «Большой четвёрки» и размещает отчёты на официальном веб-сайте. В соответствии с требованиями законодательства её деятельность контролируется соответствующими органами, а процессы выстроены по международным стандартам, и ежегодно проходят аудит и сертификацию уполномоченными организациями на соответствие стандартам Всемирной ассоциации лотерей (WLA).