Премьер Дании: Мир в Украине может стать опаснее войны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мирное соглашение или прекращение огня в в Украине могут быть опаснее, чем продолжающиеся боевые действия, сообщает DR.

По ее словам, действия США создают «большую неопределенность» в вопросах войны в Украине, НАТО и безопасности Европы. Она также выразила сомнение в том, что президент России Владимир Путин действительно стремится к миру.

Фредериксен подчеркнула, что больше не чувствует той уверенности в американской поддержке, которая была в прошлом.

Комментируя инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны, глава датского правительства заявила, что не доверяет Путину и его намерениям.