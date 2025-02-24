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Президент Литвы назвал дату вступления Украины в Евросоюз

14:14 717

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил 1 января 2030 года в качестве даты вступления Украины в Европейский союз. Об этом он заявил 24 февраля на пленарном заседании форума «Поддержи Украину» в Киеве.

По его словам, сейчас настало время для решительных действий, и Европа должна взять на себя ответственность без задержек.

«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому давайте ускорим процесс вступления Украины в ЕС. Я предлагаю дату – 1 января 2030 года», – подчеркнул Науседа.

Президент Литвы также отметил, что открытие первого кластера переговоров может состояться уже в ближайшие недели. «Сделаем путь Украины в ЕС необратимым», – добавил Науседа.

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