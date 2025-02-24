Зеленский: «Кое-кто стал сообщником России»

Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном саммите поддержки Украины, который проходит в Киеве.

По словам украинского лидера, это нужно для того, «чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении».

Зеленский также отметил, что «кое-кто стал сообщником РФ в войне, и этот кое-кто, может, заработает какие-то деньги, но никогда не получит уважения».

«Мы должны добывать мир силой и мудростью, доверия к России нет», - сказал президент Украины.