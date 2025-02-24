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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Разговор «добрых друзей»

14:18 569

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая. Звонок состоялся по инициативе российской стороны.

Си Цзиньпин во время разговора назвал Китай и Россию «добрыми друзьями, поддерживающими друг друга».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал этот разговор. Он отмечал, что во время разговора лидеры обсудят в том числе итоги встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде.

19 февраля Владимир Путин сообщил о планах проинформировать партнеров по БРИКС, включая Китай, об итогах переговоров в Эр-Рияде, состоявшихся 18 февраля.

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