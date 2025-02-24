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Трамп ликвидирует базу в Греции: оттуда поставляли оружие Украине

14:26 573

Президент США Дональд Трамп ликвидирует базу в Александруполисе, используемую для поставок вооружений и техники на Украину и в Восточную Европу, сообщают американские СМИ.

Авторы статьи пишут, что правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе.

Напомним, что турецкое правительство неоднократно выражало недовольство в связи с функционированием данной базы.

База в Александруполисе была выделена правительством Греции администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения в Украину. По данным издания, администрация Трампа больше не будет направлять в Украину технику США и персонал.

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