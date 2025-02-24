Падет ли Украина без Америки?
По мере того, как иллюзии в отношении поддержки Дональдом Трампом Украины развеиваются, в Америке и Европе в полный рост встает вопрос: сможет ли Киев без помощи США продолжать сражаться против превосходящих сил России?
Антиукраинским поворотом Трампа серьезно озабочены даже сторонники американского президента. Руперт Мердок опубликовал в прореспубликанской газете New York Post фото Владимира Путина со словами: «Президент Трамп: Вот это диктатор». Мердок имеет в виду, что на прошлой неделе Трамп назвал «диктатором без выборов» Владимира Зеленского.
Колумнист Washington Post Макс Бут напоминает, что в 2020 году Трамп уже совершил похожий выверт. Тогда по его указу были освобождены 5 тысяч талибов, содержащихся в американских тюрьмах. В обмен те якобы пообещали, что Афганистан не станет базой для террористов. Афганское правительство, которое исключили из участия в переговорах, было в ярости. На следующий год Кабул пал.
Подобная история вряд ли повторится в Украине. Киев не падет, даже если Трамп заключит с Путиным двусторонний договор в интересах России и прекратит всякую помощь Украине. Но что тогда произойдет? Мнения в США разделились. Кто-то ориентируется на слова самого Зеленского о том, что Украина без поддержки Америки продержится не больше полугода. Но другие отнеслись к этому предупреждению как в намеренной драматизации. Украинские военачальники говорят, что страна выстоит, через полгода фронт не рухнет, но это будет стоить ей гораздо больше жизней.
С этим согласна Селест Уолландер, до недавнего времени заместитель министра обороны США. «Учитывая готовность европейских стран наращивать помощь и то, что делает сама Украина она может, по крайне мере, сопротивляться весь 2025 год, если будет делать это умело», - говорит она.
Но другие бывшие правительственные чиновники считают, что ситуация в более длительной перспективе складывается достаточно мрачная. Россия без новых американских санкций и экспортного контроля может начать быстрее наращивать свой военный потенциал. Кроме того, проблемой для Украины может стать то, что многие виды вооружения, такие как ПВО Patriot, комплексы HIMARS и NASAMS, изготавливаются в США и Европа не сможет быстро заменить их.
Те, кто защищает потенциал Украины, говорят: только за 2024 год страна произвела 1.5 миллиона дронов, а это наиболее эффективное сейчас оружие на поле боя. Кроме того Киев, пусть пока только теоретически, может использовать 300 миллиардов замороженных российских денег, львиная доля которых хранится в европейских банках. Наконец, с антиукраинской позицией Трампа еще до конца ничего не решено: если Зеленский все же примет уточенный план Трампа по использованию украинских недр, то это может изменить настроение хозяина Белого дома.
Известный американский политолог из Eurasia Groop Ян Бреммер говорит: «Я бы не поставил на то, что Европа справится в одиночку. Но у нее никакого другого выхода нет».
Европа совершенно очевидно проснулась от летаргического сна и серьезно задумалась об укреплении своей обороны, хотя далеко не все страны добились пресловутого 2 процента от ВВП на военные расходы.
Но растущий энтузиазм чувствуется, континент пришел в движение. Сегодня в Киеве собрались лидеры стран ЕС, Канады и Испании. А 6 марта министры иностранных дел европейских стран соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить, сколько и какой помощи они могут предоставить Украине в ближайшее время. Сегодня же в Вашингтон прибывает Эммануэль Макрон. Ему важно понять, что все-таки у Трампа в голове, и он, конечно, попытается уговорить его отказаться от антиукраинской риторики и действий. А в четверг туда же приедет британский премьер Стармер с аналогичной миссией, и возможно, хотя и совсем не гарантировано, что двойное давление даст результаты.
А к ним в ближайшие месяцы может присоединиться и Фридрих Мерц, победитель только что прошедших выборов в Германии. Он известен своей антипутинской позицией и на этапе выборов обещал, что снимет запрет на предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus. Для Киева это хорошая новость - Олаф Шольц оказал Украине немалую военную помощь, но делалось это часто слишком поздно и нерешительно.
Европа не может сказать, что она уклонялась от этой помощи. США с начала войны выделили Украине помощи на 119 миллиардов долларов, из них на военные цели пошли 67 миллиардов. Европа предоставила 65 миллиардов военной помощи, хотя она превзошла Америку по помощи гуманитарной на 21 миллиард.
Но чтобы сейчас оказать критически важную поддержку Украине, у ЕС сил маловато. Основанный в Брюсселе европейский мозговой центр Bruegel подсчитал, что Европе для противодействия России потребуется 300 тысяч военнослужащих, минимум 1400 танков, 2 тысяч бронированных машин пехоты и 700 артиллерийских орудий. Это значительное больше, чему Франции, Германии, Италии и Великобритании вместе взятых. И притом расходы на оборону должны достичь 3.5 процентов ВВП.
Смогут ли в ближайшие годы европейцы добиться этих целей? Неизвестно. Однако важно уже то, что из уст высокопоставленных европейских политиков звучит одно: «Сейчас мы переживаем самый критический момент после окончания Второй мировой войны». Анонсируя предстоящий в Брюсселе специальный саммит, председатель Европейского совета Антониу Кошта сказал: «Это определяющий момент для Украины и европейской безопасности».