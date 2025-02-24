Падет ли Украина без Америки?

По мере того, как иллюзии в отношении поддержки Дональдом Трампом Украины развеиваются, в Америке и Европе в полный рост встает вопрос: сможет ли Киев без помощи США продолжать сражаться против превосходящих сил России? Антиукраинским поворотом Трампа серьезно озабочены даже сторонники американского президента. Руперт Мердок опубликовал в прореспубликанской газете New York Post фото Владимира Путина со словами: «Президент Трамп: Вот это диктатор». Мердок имеет в виду, что на прошлой неделе Трамп назвал «диктатором без выборов» Владимира Зеленского.

Колумнист Washington Post Макс Бут напоминает, что в 2020 году Трамп уже совершил похожий выверт. Тогда по его указу были освобождены 5 тысяч талибов, содержащихся в американских тюрьмах. В обмен те якобы пообещали, что Афганистан не станет базой для террористов. Афганское правительство, которое исключили из участия в переговорах, было в ярости. На следующий год Кабул пал. Подобная история вряд ли повторится в Украине. Киев не падет, даже если Трамп заключит с Путиным двусторонний договор в интересах России и прекратит всякую помощь Украине. Но что тогда произойдет? Мнения в США разделились. Кто-то ориентируется на слова самого Зеленского о том, что Украина без поддержки Америки продержится не больше полугода. Но другие отнеслись к этому предупреждению как в намеренной драматизации. Украинские военачальники говорят, что страна выстоит, через полгода фронт не рухнет, но это будет стоить ей гораздо больше жизней. С этим согласна Селест Уолландер, до недавнего времени заместитель министра обороны США. «Учитывая готовность европейских стран наращивать помощь и то, что делает сама Украина она может, по крайне мере, сопротивляться весь 2025 год, если будет делать это умело», - говорит она.

Но другие бывшие правительственные чиновники считают, что ситуация в более длительной перспективе складывается достаточно мрачная. Россия без новых американских санкций и экспортного контроля может начать быстрее наращивать свой военный потенциал. Кроме того, проблемой для Украины может стать то, что многие виды вооружения, такие как ПВО Patriot, комплексы HIMARS и NASAMS, изготавливаются в США и Европа не сможет быстро заменить их. Те, кто защищает потенциал Украины, говорят: только за 2024 год страна произвела 1.5 миллиона дронов, а это наиболее эффективное сейчас оружие на поле боя. Кроме того Киев, пусть пока только теоретически, может использовать 300 миллиардов замороженных российских денег, львиная доля которых хранится в европейских банках. Наконец, с антиукраинской позицией Трампа еще до конца ничего не решено: если Зеленский все же примет уточенный план Трампа по использованию украинских недр, то это может изменить настроение хозяина Белого дома. Известный американский политолог из Eurasia Groop Ян Бреммер говорит: «Я бы не поставил на то, что Европа справится в одиночку. Но у нее никакого другого выхода нет».

Европа совершенно очевидно проснулась от летаргического сна и серьезно задумалась об укреплении своей обороны, хотя далеко не все страны добились пресловутого 2 процента от ВВП на военные расходы. Но растущий энтузиазм чувствуется, континент пришел в движение. Сегодня в Киеве собрались лидеры стран ЕС, Канады и Испании. А 6 марта министры иностранных дел европейских стран соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить, сколько и какой помощи они могут предоставить Украине в ближайшее время. Сегодня же в Вашингтон прибывает Эммануэль Макрон. Ему важно понять, что все-таки у Трампа в голове, и он, конечно, попытается уговорить его отказаться от антиукраинской риторики и действий. А в четверг туда же приедет британский премьер Стармер с аналогичной миссией, и возможно, хотя и совсем не гарантировано, что двойное давление даст результаты. А к ним в ближайшие месяцы может присоединиться и Фридрих Мерц, победитель только что прошедших выборов в Германии. Он известен своей антипутинской позицией и на этапе выборов обещал, что снимет запрет на предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus. Для Киева это хорошая новость - Олаф Шольц оказал Украине немалую военную помощь, но делалось это часто слишком поздно и нерешительно.