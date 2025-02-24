Розничная торговля и транзит: о чем говорили представители AFRA в Грузии

Председатель Правления Ассоциации импортеров розничной одежды Азербайджана (AFRA) Фарид Новрузи и члены Правления совершили деловую поездку в Грузию. Как сообщает haqqin.az, в начале визита делегация посетила парк имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Тбилиси, почтила его память и возложила цветы к его бюсту.

В рамках визита представители AFRA провели ряд встреч с грузинскими государственными и деловыми структурами. В первую очередь состоялась встреча с Торговой палатой Грузии, где обсуждались вопросы сотрудничества, проблемы, с которыми сталкиваются члены ассоциации в сфере транзитных грузоперевозок, а также другие аспекты, касающиеся сектора розничной торговли одеждой.

В ходе поездки делегация AFRA также ознакомилась с ходом строительства второй фазы проекта «East Point», а также посетила строящийся крупнейший аутлет-комплекс Кавказа – «Tbilisi Outlet Village».

Еще одной важной встречей стало общение с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым. В ходе беседы обсуждались перспективы укрепления торговых отношений между двумя странами, а также развитие сотрудничества в сфере розничной торговли одеждой. Посол подчеркнул важность рассмотрения новых инициатив для расширения экономических связей между Азербайджаном и Грузией.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с транзитными грузами, проходящими через территорию Грузии. Представители AFRA выразили обеспокоенность трудностями, с которыми сталкиваются азербайджанские предприниматели, и обсудили возможные решения этих проблем.

Благодаря поддержке посольства Азербайджана в Грузии была организована встреча с заместителем начальника Таможенного управления Грузии Ираклием Тевдорадзе, в ходе которой был поднят один из ключевых вопросов – необоснованное задерживание транзитных грузов, следующих через территорию Турции, на грузинской границе. Этот фактор создает сложности для предпринимателей и замедляет товарооборот. Представители AFRA подчеркнули актуальность этой проблемы, а Ираклий Тевдорадзе заверил, что будут приняты меры для ее решения и оптимизации таможенных процедур.

Эта поездка и проведенные встречи, как ожидается, внесут значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также в совершенствование логистических и таможенных процессов. Поддержка посольства Азербайджана в данном вопросе сыграла ключевую роль в организации встреч и продвижении интересов азербайджанских предпринимателей.