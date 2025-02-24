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США за Россию и против Европы
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США за Россию и против Европы

Россия и Украина договорились

14:57 2988

Россия и Украина договорились об эвакуации жителей Курской области, которые сейчас находятся в Сумах, через территорию Беларуси, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Есть лица (жители Курской области — прим. ред.), которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», - отметила Москалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

При этом она не уточнила, сколько человек подлежит эвакуации. Предполагаемые сроки эвакуации Москалькова также не привела.

Отметим, что бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.

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