США и Грузия плечом к плечу

Грузия поддержит в ООН предложенную США резолюцию по Украине, сказал журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Было бы хорошо, если мы смогли бы избежать этой войны, что было возможным. Мы для того находимся в политике и поэтому нас выбирает народ, чтобы избежать угроз. То, что произошло в Украине, печально и очень тяжело, но очевидно и то, что все это должно закончиться. Президент США [Дональд Трамп] делает все для того, чтобы состоялась сделка, и, конечно же, мы поддержим указанную резолюцию», - сказал Каладзе.

Он также заявил о «готовности Грузии к нормализации отношений с США».