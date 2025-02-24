Как снег на голову

Необычная для Баку снежная погода, продолжающаяся уже несколько дней, серьезно повлияла на движение транспорта и деловую жизнь столицы. Дороги покрылись льдом, что затруднило передвижение автомобилей. В пригородах оно и вовсе полностью остановилось. Жителей Баку призвали отказаться от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как водители автобусов высаживают пассажиров посреди пути. Люди жалуются, что автобусы ходят редко, всегда переполнены, из-за чего приходится подолгу ждать на морозе. Вечером добраться до дома становится еще сложнее. Таксомоторные компании подняли тарифы: за поездку, ранее стоившую 7–8 манатов, теперь требуют 28–30 манатов. Поездка до пригородов, куда еще недавно можно было добраться за 12–15 манатов, теперь обходится в 30–40 манатов. Найти свободное такси тоже непросто: во второй половине дня доступны только услуги «комфорт» и «бизнес», что еще больше удорожает поездки. За прошедшие сутки в Баку и окрестностях повреждены более 40 автобусов, в основном из-за ДТП с участием частных автомобилей. По словам начальника отдела Главного управления дорожной полиции Ровшана Тагиева, в Азербайджане зафиксировано 5 ДТП с пострадавшими, тяжелых травм и смертельных случаев удалось избежать. За несколько дней около 300 человек получили травмы, поскользнувшись на льду.

Городская исполнительная власть и Государственное агентство автомобильных дорог заявляют, что дороги расчищаются спецтехникой. При этом в соцсетях распространяются видео, на которых пожилые дворники убирают снег вручную, а сотрудники ЖЭК посыпают дороги солью. Причем в некоторых местах используется поваренная соль, которая не избавляет от наледи, а наоборот, делает дороги еще более скользкими. Возникли проблемы и с отоплением: в поселке Ахмедлы, Низаминском, Насиминском и других районах сообщают о слабом обогреве или полном его отсутствии. В частности, жалобы поступили от жителей Ени Ясамал (дом 1), на улицах Мухаммеда Хади (дома 58 и 75), в поселке Говсаны (ул. Э. Гасымова, 15А), в Кехня Гюнешли (ул. Мехмандарова, 68) и многих других. Кроме того, в разных районах Баку наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и газа.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана заявили haqqin.az, что перевозчики, автовокзалы и автостанции работают в усиленном режиме из-за непогоды. Несмотря на снегопад и мороз, водители автобусов стараются безопасно доставлять пассажиров до места назначения, и благодаря их профессионализму среди пассажиров нет пострадавших. Центр мониторинга AYNA следит за движением автобусов. Сообщается, что маршруты работают в обычном режиме, на линии выпущено необходимое количество машин. Однако на обледенелых загородных дорогах возможны задержки. В связи с этим пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры предосторожности. Междугородные перевозки продолжаются в штатном режиме, но по соображениям безопасности отменены рейсы из Бакинского международного автовокзала в Нахчыван, Лачин, Исмаиллы и Габалу. Автобусы в направлении Гусара следуют только до Губы.