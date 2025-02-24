Скончался азербайджанский военнослужащий

Военнослужащий N-ской воинской части Магбет Хатаи оглу Меджидов скончался в результате заболевания, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Предварительно причиной смерти называется «молниеносный васкулит» – воспалительное заболевание сосудов.

Старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев заявил, что «по данному факту в Нахчыванской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Были допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, а также проведены другие следственные действия. В настоящее время расследование продолжается, и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, включая правовую оценку каждого факта и действия».