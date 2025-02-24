Посол Франции в Армении о том, чей Карабах

Карабах является территорией Азербайджана, это признано как международным сообществом, так и самой Арменией. Как сообщает Report, об этом в интервью Общественному радио Армении заявил посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи.

«Если вы говорите о вопросе признания правительства «Нагорного Карабаха», оно никогда не было признано ни международным сообществом, ни даже Арменией. Более того, Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана еще в Алма-Атинской декларации, поскольку он был регионом, областью советского Азербайджана.

Те, кто утверждают, что Армения признала «Нагорный Карабах» частью Азербайджана в Праге в 2022 году, лгут. Армения признала это еще в Декларации Алматы, и Прага лишь ссылается на эту декларацию», - сказал французский дипломат.